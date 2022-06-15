«Зеленая передача» телеканала ОТВ объявляет конкурс «Покажи Светлане Налетовой!»

Выиграй декоративную мельницу для своего сада

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Хочешь получить главный приз — чудесную декоративную мельницу для своего сада или брендированные подарки? Тогда расскажи и покажи автору и ведущей программы «Зеленая передача» Светлане Налетовой небывалый урожай, садовые лайфхаки и находки в благоустройстве участка.

Сними видео своих красивых клумб, необычных растений, мангальной зоны или других объектов благоустройства, отправь их на почту konkursOTV@yandex.ru.

Подарки ждут тебя!

Успевай отправить видео до 15 сентября! Больше новостей читай и смотри на сайте проекта Зеленая передача — 15 лет .