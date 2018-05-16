Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.92 +0.15 73.86 -0.08
Челябинск
сейчас
 
+11 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинцы могут внести дополнения в схему «зеленого щита» города

Челябинцы могут внести дополнения в схему «зеленого щита» города

Сейчас площадь особой зоны сопоставима с размерами 22 футбольных полей.
сегодня в 10:31
  |  Общество

Власти Челябинска представили предварительный план «зеленого щита» города. Согласно схеме, южноуральская столица будет защищена городскими лесами, лесным фондом и «силами» памятников природы. Совокупная площадь «пояса» сейчас насчитывает около 22 тысяч гектар. Сейчас схема имеет разрывы, что противоречит концепции «зеленого щита».

У нас есть документ, который составлен согласно всем обоснованиям. Но это не значит, что это догма, это основа для работы. Схема, безусловно, будет подвергаться корректировке, доработке. В ближайшее время документ будет направлен в министерство строительства, министерство экономического развития, а также представителям бизнес-сообщества для внесения предложений экспертов. Кроме того, принятие окончательного варианта схемы невозможно без участия общественности. Изучить нюансы могут все заинтересованные лица. — отметил председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

Южноуральцам предлагают присоединиться к обсуждению структуры «зеленого щита». Свои предложения по включению территорий необходимо отправить в адрес Аппарата Общественной палаты Челябинской области на электронную почту.

Общество
Челябинск намерен стать пионером экологической модернизации к саммиту ШОС
08.05.2018
Челябинск намерен стать пионером экологической модернизации к саммиту ШОС
Общество
Законопроект об улучшении экологии в промышленных городах рассмотрят в Госдуме
20.03.2018
Законопроект об улучшении экологии в промышленных городах рассмотрят в Госдуме
Общество
Экологическую «дорожную карту» отправили на рассмотрение федерального министерства природных ресурсов
13.03.2018
Экологическую «дорожную карту» отправили на рассмотрение федерального министерства природных ресурсов
Общество
Экологическая «дорожная карта» появится в двухнедельный срок после визита Сергея Донского
07.03.2018
Экологическая «дорожная карта» появится в двухнедельный срок после визита Сергея Донского
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Комментарии

Светлана
11:20, 16.05.2018
Сосновский район так дачно не вошел в зеленый пояс Челябинска!Теперь на вполне законных основаниях можно засыпать мусором Полетаево и душить Томино. А Челябинск и так вымрет.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
100-метровые рельсы производства ЧМК лягут в основу Уральской ВСМ
сегодня в 14:21
100-метровые рельсы производства ЧМК лягут в основу Уральской ВСМ
Общество
Неудачливые разбойники попались после кражи пиццы у курьера в Челябинске
сегодня в 14:16
Неудачливые разбойники попались после кражи пиццы у курьера в Челябинске
Происшествия
Лихач въехал в дорожный знак, скрываясь от погони в Чебаркуле
  
сегодня в 14:11
Лихач въехал в дорожный знак, скрываясь от погони в Чебаркуле
Общество
Фельдшеры «скорых» посоревнуются в профессиональном мастерстве
сегодня в 13:25
Фельдшеры «скорых» посоревнуются в профессиональном мастерстве
Общество
«Сады Победы» зацветут на Южном Урале
сегодня в 13:06
«Сады Победы» зацветут на Южном Урале
Общество
Ликвидирован самый масштабный за последние годы пожар в Челябинской области
сегодня в 12:56
Ликвидирован самый масштабный за последние годы пожар в Челябинской области
Спорт
«Камерунский лев» поддался российскому актеру на боях в Челябинске
сегодня в 12:06
«Камерунский лев» поддался российскому актеру на боях в Челябинске
Происшествия
Пьяный бесправник на большой скорости сбил 39-летнего пешехода в Челябинске
  
сегодня в 11:55
Пьяный бесправник на большой скорости сбил 39-летнего пешехода в Челябинске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6