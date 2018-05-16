/ Челябинцы могут внести дополнения в схему «зеленого щита» города

Сейчас площадь особой зоны сопоставима с размерами 22 футбольных полей.

Власти Челябинска представили предварительный план «зеленого щита» города. Согласно схеме, южноуральская столица будет защищена городскими лесами, лесным фондом и «силами» памятников природы. Совокупная площадь «пояса» сейчас насчитывает около 22 тысяч гектар. Сейчас схема имеет разрывы, что противоречит концепции «зеленого щита».

У нас есть документ, который составлен согласно всем обоснованиям. Но это не значит, что это догма, это основа для работы. Схема, безусловно, будет подвергаться корректировке, доработке. В ближайшее время документ будет направлен в министерство строительства, министерство экономического развития, а также представителям бизнес-сообщества для внесения предложений экспертов. Кроме того, принятие окончательного варианта схемы невозможно без участия общественности. Изучить нюансы могут все заинтересованные лица. — отметил председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

Южноуральцам предлагают присоединиться к обсуждению структуры «зеленого щита». Свои предложения по включению территорий необходимо отправить в адрес Аппарата Общественной палаты Челябинской области на электронную почту.