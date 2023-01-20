В Челябинской области работают 9 телеграм-чатов для общения пациентов и медиков. На вопросы южноуральцев отвечают сотрудники поликлиник, больниц и Минздрава. В прошлом году жители получили более 1800 ответов на свои вопросы, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.Чаще всего пациенты поднимают в чатах такие вопросы, как вызов врача, очередь в поликлинике, запись на обследование и тестирование, а также просят разъяснить какие-то нормативные документы. Ответы можно получить в течение двух часов.
При этом медикам в чатах запрещено ставить диагноз, назначать терапию, сообщать стоимость платных услуг и лекарств, через чат также нельзя вызвать скорую помощь или же получить направление на госпитализацию.
«Работа телеграм-чатов федерального проекта „ЗдравКонтроль“ на территории Челябинской области помогает медорганизациям оперативно реагировать на обращения граждан, а также информировать население о возможных изменениях в работе больниц. Также мессенджеры позволяют рассказать о мероприятиях профилактической направленности», — говорит заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.
Чаты работают с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу включительно.
Подключиться к чату можно по этим ссылкам.
1. Челябинск Юг — для жителей Советского, Центрального и Ленинского районов Челябинска.
2. Челябинск Север — для жителей Металлургического, Калининского, Курчатовского и Тракторозаводского района Челябинска.
3. Магнитогорск — для жителей Магнитогорска.
4. Южный Урал Долгое — муниципальные районы Сосновский, Каслинский, Кунашакский.
5. Южный Урал Копейск — Копейский городской округ, территории Коркино, Еманжелинск, Еткуль, Миасское.
6. Южный Урал Ильмены — Миасс, Чебаркуль, Карабаш, Кыштым, Аргаяш, Нязепетровск, Верхний Уфалей.
7. Южный Урал Горный — Сатка, Куса, Аша, Катав-Ивановск, Усть-Катав, Златоуст.
8. Южный Урал Троицк — Троицк, Увельский, Южноуральск, Чесма, Уйское, Пласт.
9. Южный Урал Юг — Карталы, Локомотивный, Бреды, Верхнеуральск, Кизильское, Агаповка, Варна, Фершампенуаз, Октябрьское.