Здравчаты Челябинской области готовы ответить на вопрос пациента за два часа

Рассказываем, как можно подключиться к информационным ресурсам Минздрава

В Челябинской области работают 9 телеграм-чатов для общения пациентов и медиков. На вопросы южноуральцев отвечают сотрудники поликлиник, больниц и Минздрава. В прошлом году жители получили более 1800 ответов на свои вопросы, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Чаще всего пациенты поднимают в чатах такие вопросы, как вызов врача, очередь в поликлинике, запись на обследование и тестирование, а также просят разъяснить какие-то нормативные документы. Ответы можно получить в течение двух часов.

При этом медикам в чатах запрещено ставить диагноз, назначать терапию, сообщать стоимость платных услуг и лекарств, через чат также нельзя вызвать скорую помощь или же получить направление на госпитализацию.

«Работа телеграм-чатов федерального проекта „ЗдравКонтроль“ на территории Челябинской области помогает медорганизациям оперативно реагировать на обращения граждан, а также информировать население о возможных изменениях в работе больниц. Также мессенджеры позволяют рассказать о мероприятиях профилактической направленности»,

— говорит заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

Чаты работают с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу включительно.

Подключиться к чату можно по этим ссылкам.

1. Челябинск Юг — для жителей Советского, Центрального и Ленинского районов Челябинска.

2. Челябинск Север — для жителей Металлургического, Калининского, Курчатовского и Тракторозаводского района Челябинска.