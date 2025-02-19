Здоровый челябинец может заработать на донорстве спермы 100 тысяч рублей

И помочь тем, кто не в силах завести ребенка самостоятельно

Молодые мужчины в возрасте от 18 до 35 лет сегодня могут заработать на донорстве спермы. Для этого они должны отличаться хорошим физическим и психическим здоровьем и не иметь дефектов внешности. Об этом Первому областному информагентству во время большого интервью о мужском бесплодии рассказал врач-уролог, андролог Областного перинатального центра, кандидат медицинских наук Александр Корнеев.

«Оплата за одну успешную сдачу спермы составляет около 5000 рублей. Если донор молод и здоров, за год он может получить около 100 тысяч рублей. Расценки зависят от качества полученного репродуктивного материала и частоты его сдачи», — рассказал Александр Корнеев.

Донорами могут стать мужчины в возрасте от 18 до 35 лет с нормальными показателями спермограммы. Их услуги востребованы в ситуации, когда в супружеской паре у мужа нет сперматозоидов в эякуляте или их очень малое количество. Также сперма донора может быть нужна при неэффективности программ ЭКО, наследственных заболеваниях у мужа, при отсутствии полового партнера у женщины.

«Здоровый мужчина может заработать на донорстве сперматозоидов. При этом нужно понимать, что донорство не может заменить работу и полностью обеспечить мужчину и его семью, но может стать хорошей прибавкой к основному доходу и хорошим стимулом для здорового образа жизни у мужчин», — замечает Корнеев.

Полный текст интервью доступен по этой ссылке.

Кстати, с 19 по 21 февраля 2025 года Областной перинатальный центр проводит дни открытых дверей для мужчин. На встрече можно получить бесплатную консультацию врача-уролога, андролога Александра Корнеева и при необходимости пройти обследование. Подробности тут.