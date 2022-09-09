Здоровые челябинцы смогут в выходные сдать тест на коронавирус в ГКБ № 1

Рассказываем, в какое время там будет работать медицинская бригада

В городской больнице № 1 Челябинска 10 и 11 сентября будут проводить ПЦР-диагностику на COVID-19 для здоровых пациентов. Туда могут обратиться здоровые люди, которым результат необходим для предъявления перед проведением лечения, реабилитации, посещения другой страны. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«В выходные сдать ПЦР-тест в поликлинике ГКБ № 1 на улице Воровского, 16 (угол Воровского и Карла Либкнехта) можно с 10:00 до 15:00. С собой пациентам необходимы паспорт, медицинский полис, СНИЛС», — рассказали в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Также в городе работу продолжает пункт ПЦР-тестирования, расположенный на базе поликлиники № 3 (улица Блюхера,12). Он работает в будние дни с 10:00 до 15:00.

Другие медучреждения Челябинска, как отмечают в Минздраве, продолжают брать ПЦР-тесты на коронавирус в плановом режиме, но по показаниям здоровья.