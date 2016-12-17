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Министр здравоохранения устроил «флешмоб» с главами городов и районов

Министр здравоохранения устроил «флешмоб» с главами городов и районов
Борис Дубровский , Сергей Кремлев , здравоохранение , «флешмоб»
15.12.2016 18:08:19

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21 Декабря 2016, 18:30

Выяснилось, что со здоровьем у чиновников не все в порядке.

Необычное собрание с главами муниципалитетов состоялось сегодня в Челябинске. Чтобы привлечь внимание к серьезной теме, министр здравоохранения организовал веселый и показательный флешмоб. Участие в нем наглядно продемонстрировало необходимость в создании координационных советов по формированию ЗОЖ.

Важность здорового образа жизни и правильного питания оценили сегодня главы муниципалитетов. Актуальную тему поднял министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев, проведя маленький, но показательный тест. Министр попросил всех, включая губернатора Челябинской области, подняться со своих мест, а после на стул опускались лишь те, кто имеет перечисленные Сергеем Кремлевым проблемы.

— Присядьте, те, у кого есть артериальная гипертония. Теперь — те, у кого когда-либо был повышен сахар в крови. Садитесь, те, кто занимается физической активностью менее двух часов в неделю, и те, кто съедает менее 400 граммов овощей и фруктов в день, — руководил «флешмобом» Сергей Кремлев.

В итоге почти все участники совещания опустились на свои места. По мнению министра здравоохранения, это доказывает, что полностью здоровых среди жителей региона нет. Для организации работы по формированию ЗОЖ создали координационный совет, которым руководит вице-губернатор Евгений Редин. Теперь подобные советы должны появиться в каждом муниципалитете.

— Необходимо в кратчайшие сроки завершить создание координационных советов по формированию здорового образа жизни, — резюмировал Борис Дубровский.

Сейчас координационные советы действуют в 25 регионах, на очереди еще 18. Особое внимание советы должны уделить проведению диспансеризации среди местного населения.

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