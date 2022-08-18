Художники ассоциации Graffiti Russia преобразили здание известного клуба «Динамо-Метар» в Металлургическом районе. Художники постарались передать основные ценности этого вида спорта и запечатлели известных российский волейболисток, выпускниц этого клуба  —  Екатерину Гамову и Евгению Старцеву. Об этом сегодня, 18 августа, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Челябинские волейболистки, воспитанницы этого клуба, много раз проявляли себя на мировой арене и участвовали в Олимпийских играх. Поэтому отбить метеоритный мяч им точно не составит труда», — рассказали художники Ассоциации «Граффити Россия».
Площадь оформления волейбольного клуба составила 1020 квадратных метров.