Художники ассоциации Graffiti Russia преобразили здание известного клуба «Динамо-Метар» в Металлургическом районе. Художники постарались передать основные ценности этого вида спорта и запечатлели известных российский волейболисток, выпускниц этого клуба — Екатерину Гамову и Евгению Старцеву. Об этом сегодня, 18 августа, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Челябинские волейболистки, воспитанницы этого клуба, много раз проявляли себя на мировой арене и участвовали в Олимпийских играх. Поэтому отбить метеоритный мяч им точно не составит труда», — рассказали художники Ассоциации «Граффити Россия».
Площадь оформления волейбольного клуба составила 1020 квадратных метров.
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