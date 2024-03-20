Здание магнитогорского университета украсят подсветкой

А вместе с ним и деревья вокруг

На сайте закупок появилась информация о поиске подрядчика для подсветки главного учебного корпуса Магнитогорского государственного технического университета. Светильники и объемные буквы установят на фасаде здания.

Надпись длиной в 66 метров появится на фризе университета. Также, согласно документам, подсветят колонны и лепнину корпуса — 46 светодиодных прожекторов установят на фасаде и еще 19 светильников в нишах. Отдельно закупят светильники для подсветки деревьев вокруг университета в зеленый и синий цвета.

Закончить работы планируют в течение двух месяцев с момента заключения договора с подрядчиком.