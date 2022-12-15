Заявления на единое пособие россияне смогут подать с 28 декабря

Первые выплаты поступят в январе 2023 года

Россияне смогут подать заявление на получение единого универсального пособия на детей уже с 28 декабря этого года. В электронном виде документы будут принимать на сайте «Госуслуги». Об этом министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

«Закон об этой мере поддержки вступает в силу 1 января 2023 года, но для граждан будет уже обеспечена возможность заполнения электронных заявлений на портале государственных услуг с 28 декабря», — отметил Антон Котяков.

Президент России Владимир Путин установил единое пособие для малообеспеченных семей в связи с беременностью, рождением и воспитанием ребенка 21 ноября. Выплата вводится с 1 января 2023 года. Пособие объединит уже действующие меры поддержки семей с детьми от того, как женщина встала на учет по беременности, до того, как ребенку исполнится 17 лет. Все заявления, поданные с 28 декабря, после 1 января передадут в Фонд социального страхования для рассмотрения. Лично обращаться за оформлением пособия можно с 9 января 2023 года — для этого нужно будет посетить отделение Фонда социального страхования или МФЦ. Первые выплаты семьи смогут получить уже в январе.

Размер пособия составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума в зависимости от дохода семьи — в среднем 7 тыс., 10,5 тыс. или 14 тыс. рублей. Выплаты нуждающимся беременным женщинам по России увеличатся в среднем до 15,7 тыс. рублей.

ИА «Первое областное» публиковало правила оформления единого пособия.