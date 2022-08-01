Заводы‑банкроты, котельные и население: кто должен за газ в Челябинской области

Выясняем, как в регионе борются за «газовую дисциплину»

Челябинская область задолжала за газ 2,6 млрд рублей, сообщил поставщик ресурса — компания «НОВАТЭК-Челябинск». ИА «Первое областное» выяснило, какие меры предпринимают власти региона и муниципалитетов для сокращения задолженности и стоит ли ждать эксцессов в новом отопительном сезоне.

По данным «НОВАТЭК-Челябинск», основная часть долгов за газ приходится на шесть муниципалитетов: Верхнеуфалейский, Златоустовский и Миасский городские округа, а также Еманжелинский, Катав-Ивановский и Саткинский муниципальные районы.

В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области ИА «Первое областное» подтвердили, что в названных территориях действительно самая высокая задолженность за энергоресурсы.

«Основной причиной задолженности являются долги населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, которые по состоянию на 1 июля 2022 года составили 18,2 млрд рублей», — отметили в Минстрое.

В прошлом году суды приняли более 150 тысяч исков по долгам за ЖКУ на общую сумму 2,9 млрд рублей. Из них взыскано было около 1,4 млрд рублей. В первом полугодии текущего года подано порядка 88 тысяч исковых заявлений на сумму 1,5 млрд рублей. Взыскано более 500 млн рублей.

В городах и районах региона также предпринимают меры для сокращения долгов перед «НОВАТЭКом».

Так, в Златоусте основными должниками выступают теплоснабжающие предприятия. Помимо взыскания задолженностей через суд в городе для более эффективного использования газа сейчас строят три новые блочные котельные.

«Это единственно верное техническое решение для ухода от старой и продуцирующей долги котельной, находящейся на территории ООО „Златоустовский металлургический завод“. Одна только производственная площадка завода должна за топливно-энергетические ресурсы 240 млн рублей», — рассказали ИА «Первое областное» в мэрии Златоуста.

Завершить строительство котельных планируют в 2023 году. На реализацию проекта город получил из областного бюджета 455 млн рублей.

Власти Верхнего Уфалея приводят две основные причины больших долгов за газ. Первая — долги котельных. Здесь самый проблемный объект — котельная «Уфалейникеля», находящаяся сейчас на балансе города. Вторая составляющая — долги населения, которые стали еще больше после закрытия градообразующего предприятия.

«Работа с неплательщиками проводится совместными усилиями под постоянным контролем уфалейской прокуратуры. Результативности усилий мешают очевидные и объективные факторы — низкие доходы жителей и быстрое старение населения городского округа», — сообщили в администрации Верхнего Уфалея в ответ на запрос корреспондента ИА «Первое областное».

В Саткинском районе 90% всех долгов за газ приходится на город Бакал. Они складываются из задолженности предприятия-банкрота «Уралэнергодевелопмент» и низкой собираемости платы за газ с населения. Последняя составляет 82%.

«Со своей стороны мы ежегодно направляем средства для помощи организациям, имеющим долги за топливно-энергетические ресурсы. Так, в июле текущего года благодаря поддержке правительства области размер дотаций составил более 73 млн рублей», — сообщил первый заместитель главы Саткинского района Павел Баранов.

Вместе с тем власти муниципалитета разъясняют населению, что накопление долгов за газ может привести к задержкам поставок ресурса. Кроме того, районная администрация вместе с судебными приставами работает над взысканием задолженностей.

В Еманжелинском районе основная часть долга за газ приходится на коммунальное предприятие «Уралсервис», с которым муниципалитет состоял в концессии, но позднее расторг сотрудничество и больше года судился. Причина — предприятие перестало платить за энергоресурсы. По словам главы района Евгения Светлова, «НОВАТЭК» поддержал иски властей. Кроме того, руководство и учредитель «Уралсервиса» были осуждены по уголовной статье за долги по газу.

«Есть и новые иски от „НОВАТЭКа“. Рассматриваются новые дела», — сообщил Евгений Светлов.

В министерстве строительства и инфраструктуры подчеркнули, что правительство Челябинской области ежегодно выделяет дотации муниципалитетам для погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

«Такие решения приняты и в текущем году», — добавили там.

В Минстрое считают, что за безопасное прохождение через отопительный сезон можно не опасаться.