Магнитогорский завод заплатит штраф за нарушение закона об охране воздуха

Директор предприятия выплатит штраф

В Магнитогорске за нарушение законодательства об охране воздуха оштрафовано ООО «Урал-Сталь-М», сообщили сегодня, 16 мая, в прокуратуре Челябинской области.

Предприятие-нарушитель производит сетку-рабицу. Проведенная Магнитогорской природоохранной прокуратурой проверка показала, что ООО «Урал-Сталь-М» не провело инвентаризацию источников атмосферных выбросов и не утвердило отчет об инвентаризации.

«По фактам выявленных нарушений в отношении должностного лица — директора общества возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов)», — сообщили в прокуратуре.

Руководителю предприятия назначено административное наказание в виде штрафа.