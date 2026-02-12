Завод, основанный Демидовым 268 лет назад, признали банкротом в Челябинской области

Арбитражный суд ввел наблюдение на Кыштымском машобъединении и арестовал имущество по иску кредитора

В Челябинской области остановилось одно из старейших промышленных предприятий России. Арбитражный суд региона ввел процедуру наблюдения на АО «Кыштымское машобъединение» — заводе, который основал еще Никита Демидов в XVIII веке, сообщает «ФедералПресс».

Предприятие проработало без остановок 268 лет. А теперь не выдержало финансового кризиса. Как сообщается на сайте суда, причиной стала нехватка оборотных средств. В областном Минпроме поясняли: завод входил в холдинг «Канекс», у которого возникли проблемы с кредитованием.

Ситуация обострилась после иска компании «АСТО Консалтинг». Эта фирма заменила в процессе «МТС-Банк» и потребовала с завода 121,5 миллиона рублей. Суд встал на сторону кредитора: имущество и счета предприятия арестовали. Единственное, что заводу пока разрешили, — платить сотрудникам зарплату и перечислять налоги.