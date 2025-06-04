Завершилась самая продолжительная за последнее десятилетие магнитная буря

Колебания наблюдались на протяжении 66 часов

Трехдневная магнитная буря на Земле завершена, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Она наблюдалась на протяжении 66 часов и стала самой длительной с апреля 2017 года.

Кроме того, прошедшая магнитная буря была сильнейшей с начала 2025 года: колебания достигали уровня G4 из пяти возможных.

В ближайшие дни нашу планету может накрыть еще одна магнитная буря — в четверг, 5 июня, колебания могут достигнуть уровня G1.

«Исходя из параметров солнечного ветра в окрестностях Земли, шансы на „отражение графика от дна“ почти нулевые и в любом случае могут привести лишь к слабому эху», — уточнили ученые.

Напомним, причиной сильной и продолжительной магнитной бури стал выброс плазмы на Солнце.