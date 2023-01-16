Завершение ремонта поликлиники в Сатке сдвинули на конец марта 2023 года

Вопрос о сроках окончания работ прозвучал на прямой линии с главой региона

Ремонт поликлиники № 1 в Сатке планируют завершить до конца марта 2023 года, сообщили ИА «Первое областное» сегодня, 16 января, в пресс-службе муниципалитета. Ранее глава района Александр Глазков во время прямой линии с губернатором Алексеем Текслером говорил, что поликлинику отремонтируют к 1 марта.

По данным местной администрации, на сегодняшний день выполнено 52% всех запланированных работ. Полностью заменили электрические и коммунальные сети, оштукатурили стены внутренних помещений.

В настоящее время в поликлинике монтируют систему вентиляции, делают облицовку стен, укладывают плитку на пол и утепляют фасад.

Во время прямой линии с губернатором Алексеем Текслером вопрос о сроках окончания ремонта поликлиники задала жительница Сатки Дарья Шведова. Ответ дал глава Саткинского района Александр Глазков.

«Поликлиника у нас в ремонте, контракт — до 1 марта следующего года. Надеюсь, все работы будут выполнены. Эти работы плотно идут, скажем так, хорошо, и все будет сделано к 1 марта», — сказал глава района.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что весной 2023 года в Саткинском районе также завершат ремонт школы в селе Айлино. Ранее объект планировали сдать к началу текущего учебного года.