Завершен ремонт дороги из Челябинска до границы с Казахстаном

Федеральная трасса А-310 стала комфортнее и безопаснее



В Челябинской области отремонтировали 31 километр федеральной трассы А-310. Работы начались в 2023 году. Сегодня, 25 сентября, объект закончен.

Оживленные участки автодороги Челябинск ‒ Троицк ‒ граница с Республикой Казахстан в рамках госконтракта получили новое покрытие и ещё ряд обновлений. Как изменилась трасса, рассказали представители ФКУ Упрдор «Южный Урал».

На пяти участках автодороги уложили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, устроили шумовые полосы, разметку, сигнальные столбы. Это сделает комфортнее и безопаснее передвижение автомобилей по трассе.

Интеллектуальная транспортная система и автоматизированная система управления дорожным движением появились на 144 километре у поселка Бугристое. В их состав входят динамическое информационное табло и дорожные видеокамеры, включая «умную» камеру парковки грузового транспорта.





«Общее финансирование контракта 657 миллионов рублей. Из них 103 миллиона рублей мы освоили в 2023 году. В этом году погода позволила начать работы с апреля. На сегодня объект закончен», — сообщил заместитель главного инженера Валерий Поспелов.

Средняя интенсивность движения на отремонтированных участках составляет 24 тысячи автомобилей в сутки.





«На участках была ярко выраженная колейность. Участки восстановлены, причем новым более долговечным материалом. В результате ремонта возросла плавность хода и скорость. За счет этого возрастет пропускная способность», — отметил главный инженер ООО «Мостдорстрой» Андрей Леер.

Бугры, сетки и трещины на обновленных участках теперь в прошлом. Для пассажиров общественного транспорта восстановили посадочные площадки. Теперь автодорога, связывающая Челябинскую область с Казахстаном, соответствует современным стандартам.



