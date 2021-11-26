Завершен прием заявок на гранты губернатора Челябинской области

Свои проекты на конкурс представили активисты со всей страны

Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала завершил прием заявок на гранты губернатора Челябинской области. На конкурс поданы 453 проекта от жителей региона, а также от некоммерческих организаций из Москвы, Химок, Красноярска, Якутска и Кургана, сообщает пресс-служба Фонда.

«Всего получено 206 заявок от некоммерческих организаций и 247 заявок от физических лиц. Пять заявок поступили от НКО из других городов, но их проекты направлены на повышение качества жизни жителей Челябинской области», — замечают в пресс-службе.

На конкурс физических лиц чаще всего заявляли проекты в поддержку науки, образования и просвещения (56 заявок), на пропаганду здорового образа жизни (47 заявок), а также на поддержку культуры и искусства (38 заявок).

Среди некоммерческих организаций лидируют заявки по охране здоровья граждан (44 проекта), по социальной поддержке граждан (28 проектов), а также проекты в области науки, образования и просвещения (23 заявки).

«Важным нововведением грантовых конкурсов 2021 года стала поддержка долгосрочных проектов (до 24 месяцев) некоммерческих организаций, на реализацию которых НКО могут запросить до 5 млн рублей. Мы получили 18 таких проектов, многие из них направлены на охрану здоровья граждан и пропаганду здорового образа жизни», — говорят в Фонде.

Сейчас все заявки проверяют на соответствие положениям конкурса. Затем начнется этап независимой экспертизы, в рамках которого каждую инициативу будут оценивать не менее двух независимых федеральных экспертов, а долгосрочный проект — не менее трех.

Реализация победивших проектов начнется с февраля 2022 года.