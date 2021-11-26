Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала завершил прием заявок на гранты губернатора Челябинской области. На конкурс поданы 453 проекта от жителей региона, а также от некоммерческих организаций из Москвы, Химок, Красноярска, Якутска и Кургана, сообщает пресс-служба Фонда.
«Всего получено 206 заявок от некоммерческих организаций и 247 заявок от физических лиц. Пять заявок поступили от НКО из других городов, но их проекты направлены на повышение качества жизни жителей Челябинской области», — замечают в пресс-службе.
На конкурс физических лиц чаще всего заявляли проекты в поддержку науки, образования и просвещения (56 заявок), на пропаганду здорового образа жизни (47 заявок), а также на поддержку культуры и искусства (38 заявок).
Среди некоммерческих организаций лидируют заявки по охране здоровья граждан (44 проекта), по социальной поддержке граждан (28 проектов), а также проекты в области науки, образования и просвещения (23 заявки).
«Важным нововведением грантовых конкурсов 2021 года стала поддержка долгосрочных проектов (до 24 месяцев) некоммерческих организаций, на реализацию которых НКО могут запросить до 5 млн рублей. Мы получили 18 таких проектов, многие из них направлены на охрану здоровья граждан и пропаганду здорового образа жизни», — говорят в Фонде.
Сейчас все заявки проверяют на соответствие положениям конкурса. Затем начнется этап независимой экспертизы, в рамках которого каждую инициативу будут оценивать не менее двух независимых федеральных экспертов, а долгосрочный проект — не менее трех.
Реализация победивших проектов начнется с февраля 2022 года.