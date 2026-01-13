Завершается регистрация на форум «Патриоты Урала»

Заявку можно подать до 19 января 2026 года

Завершается регистрация на форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала». До 19 января 2026 года подать заявки по ссылке могут жители России старше 14 лет. В этом году на юбилейном форуме обсудят оказание социально-бытовых услуг участникам СВО, которые проходят лечение в медучреждениях.

«Поддержка бойцов в госпиталях — важнейший шаг к их успешной адаптации и социализации. Восстанавливаясь после ранений, особенно тяжелых, ветераны сталкиваются с огромным количеством бытовых вопросов, с которыми не всегда можно справиться самостоятельно. Важно, чтобы по каждому проблемному моменту ребятам было с кем посоветоваться и на кого опереться. О том, как это делать, поговорим на форуме», — подчеркнул полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

Форум пройдет с 17 по 19 марта 2026 года на площадке Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.