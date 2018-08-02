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/ В отношении водителя гидроцикла в Чебаркуле возбуждено уголовное дело

В отношении водителя гидроцикла в Чебаркуле возбуждено уголовное дело

Его подозревают в причинении смерти по неосторожности.
сегодня в 18:12
  |  Общество

Следователи обнаружили достаточно оснований для возбуждения уголовного дела по факту пропажи девушки на озере Чебаркуль. Фигурантом его выступает 56-летний мужчина, катавший юную жительницу Чебаркуля по водоему на гидроскутере. Как рассказали в следственном комитете, подозреваемый был нетрезв и не имел права на управление транспортным средством. Кроме того, своей пассажирке он не предоставил спасательный жилет.

Подозреваемый грубо нарушил правила безопасного нахождения на воде, что и послужило причиной трагедии. в отношении 56-летнего жителя Чебаркуля возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» УК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. — прокомментировали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, поиски тела девушки продолжаются. 31 июля две 15-летние подруги отправились отдыхать на озеро Чебаркуль. На том же месте на гидроскутере катались двое мужчин. Один предложил прокатиться по водоему девушкам, те согласились. Одна из подруг во время катания упала с плавсредства и ушла на дно. Сейчас следователи проверяют законность управления гидроскутером, а также соблюдение правил нахождения на воде. Поиски девушки продолжаются. Предварительно, обе компании раньше между собой не были знакомы.

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