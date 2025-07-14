Заведующую детсадом в Челябинске оштрафовали за травму четырехлетки

Девочка получила перелом плеча после столкновения с одногруппником

В Челябинске оштрафовали заведующую детским садом за травму воспитанницы. Ребенок получил перелом плеча после столкновения с одногруппником, рассказали в прокуратуре области.

«Инцидент произошел в мае этого года в присутствии воспитателя. Упав, девочка ударилась о пол и получила телесные повреждения в виде закрытого перелома наружного мыщелка плечевой кости», — говорится в сообщении.

По результатам проверки в отношении заведующей детского сада возбуждено административное дело о нарушении прав обучающихся образовательных организаций. Теперь заведующая должна выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Автор: Елизавета Михно