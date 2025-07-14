В Челябинске оштрафовали заведующую детским садом за травму воспитанницы. Ребенок получил перелом плеча после столкновения с одногруппником, рассказали в прокуратуре области.
«Инцидент произошел в мае этого года в присутствии воспитателя. Упав, девочка ударилась о пол и получила телесные повреждения в виде закрытого перелома наружного мыщелка плечевой кости», — говорится в сообщении.
По результатам проверки в отношении заведующей детского сада возбуждено административное дело о нарушении прав обучающихся образовательных организаций. Теперь заведующая должна выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
Автор: Елизавета Михно