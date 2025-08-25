Заведующий медцентром незаконно вывел 11 млн рублей из бюджета Минздрава Челябинской области

Сотрудник ОКБ № 3 заключил договор на услуги подрядчика, которые дублировали работу больницы

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении заведующего Единым консультативно-диагностическим центром функциональной диагностики ОКБ № 3. Медика подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба СУ СК по Челябинской области.

«По версии следствия, в январе — марте 2024 года руководитель центра, являясь членом аукционной комиссии, совершил действия, направленные на заключение и оплату договора на оказание услуг по дистанционной расшифровке электрокардиографических данных и медицинских исследований между ГАУЗ „ОКБ № 3“ и подконтрольной ему организацией. Причем эти услуги дублировали услуги самого центра», — отмечают в пресс-службе.

Стоимость договора превысила 11,6 млн рублей, что нанесло значительный материальный ущерб бюджету регионального Минздрава.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, они же вели оперативное сопровождение уголовного дела.

Подозреваемый задержан. Идет сбор доказательств его вины.