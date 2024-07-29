Затяжную магнитную бурю прогнозируют астрофизики

Возмущения могут достичь уровня G3, что равно сильной буре

В ночь на 30 июля на Земле начнутся магнитные бури, сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии. Они продлятся до второй половины дня 31-го. В отдельные моменты возмущения могут достигать уровня G3 из пяти возможных.

Одной из наиболее распространенных причин возникновения магнитных бурь являются вспышки на поверхности Солнца, которые высвобождают огромное количество заряженных частиц энергии. В зависимости от уровня возмущений на Земле могут возникнуть проблемы со связью, электричеством и прочим.

Подвержены влиянию магнитных бурь и люди. Чем выше возмущения, тем больше вероятность обострения хронических заболеваний, появления головной боли, повышения давления и раздражительности. В этот период медики рекомендуют людям немного снижать активность.