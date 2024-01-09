Заторы в Челябинске вышли на новый уровень 9 января

Система 2ГИС оценила дорожную ситуацию в 11 баллов

В Челябинске снова 10-балльные пробки, сообщает «Яндекс». Между тем, система 2ГИС оценила дорожную ситуацию в 11 (!) баллов, передает корреспондент ИА «Первое областное».





По данным на шесть часов вечера, на улицах южноуральской столицы зафиксировано не менее 15-ти дорожно-транспортных происшествий.





Люди надолго застревают в центре: на проспекте Ленина и Свердловском, на улицах Воровского, Доватора, Цвиллинга, — причем в обе стороны. Медленно движутся Труда и Российская, есть сложности на северо-западе, а также в Ленинском районе — на Копейском шоссе и Енисейской.





Отчаявшись быстро добраться домой, автомобилисты и пассажиры застрявших в пробках автобусов выходят в чат: распевают песни и фонтанируют саркастичными замечаниями. Корреспонденты Первого информагентства собрали несколько примеров.



