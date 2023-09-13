Затопленные подвалы в домах Коркино привели к уголовному делу о халатности

Местные власти кивают на ресурсоснабжающую организацию

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Халатность» из-за затопленных подвалов в многоквартирных домах Коркино. Как сообщили в региональной прокуратуре, в округе ненадлежащим образом отводили сточные воды, что привело к переполнению канализационных колодцев у 54 жилых зданий. Глава Коркинского муниципального округа заявила, что обслуживающая организация не очищала стоки и колодцы. Кроме того, в городе требуется заменить старый коллектор, на что нужно потратить сотню миллионов рублей.

«В целях оперативного решения указанных проблем прокуратурой области проведено совещание с органами региональной и местной власти, проработаны и проводятся противоаварийные мероприятия, в том числе по промывке канализационного коллектора и откачке сточных вод. По состоянию на 13 сентября остаются подтопленными канализационные колодцы по адресам 10 домов. В настоящее время работы продолжаются», — заявили в надзорном ведомстве.

В эфире Центра управления регионом глава Коркинского округа Наталья Лощинина отметил, что проблема длится на протяжении месяца. К сожалению, обслуживающая организация, МУП «ПОВВ» не выполняла достаточный объем работ по очистке канализационных стоков и колодцев. Хотя такая работа должна проводиться каждый год. Ситуацию усугубили обильные осадки, а коллектор в Автобазном переулке давно нуждается в ремонте. К тому же в колодцах делали странные находки.

«Он находится в плачевном состоянии, поэтому мы обратились за помощью в выделении средств на его ремонт. Требуется более 100 млн, но эти средства необходимо выделять МУП „ПОВВ“, чтобы провести работы. Система вся взаимосвязана, поэтому произошли подтопления подвалов. Проблема в многоквартирных домах — несвоевременная очистка системы канализации, этих колодцев. Из колодцев достают железнодорожные шпалы, строительный мусор, ветошь. Все это не может попасть из квартир в систему канализации. Мы объявили режим повышенной готовности, потому что наши обращения ни к чему не привели», — сказала глава округа.

Эта мера позволила администрации привлекать дополнительные ресурсы и частные компании, которые подключаются к очистке колодцев и всей системы водоотведения. Сейчас осталось несколько домов, где нужно навести порядок, но системно проблема решится только после капремонта коллектора, обслуживающего большую часть города, а это более километра труб.

«Ждем поддержки, потому что таких средств в бюджете округа нет, да и ждать нельзя, потому что до зимы эту ситуацию необходимо исправить», — резюмировала Наталья Лощинина.

ИА «Первое областное» ранее писало о затопленном подъезде в доме № 4 по улице Яблочкина. Там вода уже подошла вплотную к полу первого этажа. Глава отметила, что дом был признан аварийным и включен в областную программу расселения на 2024-2027 годы, но расселят его в первую очередь. Здание находится в низине, поэтому требуется постоянный контроль и откачка воды. Город готовит площадку под строительство нового жилья, и при выделении финансирования коркинцам из аварийных домов не придется уезжать из родного города.