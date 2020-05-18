Засыхающие на Алом Поле туи будут пытаться реанимировать

Об этом сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

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Жители Челябинска жалуются на то, что в Центральном районе города погибают сразу несколько групп деревьев. Кто ответственен за гибель растительности рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

«Туи на Алом Поле были высажены в рамках эксперимента, это было сделано не за счет бюджета района, деревья нам предоставили бесплатно. Мы их осмотрели, там проблема в том, что они были высажены поздней осенью и по мнению специалистов, корневая система перед высадкой была неправильно напитана водой и была не готова к посадке. Деревья в плохом состоянии, но специалисты настаивают на том, что мы их реанимируем. Сегодня в 15 если позволят погодные условия мы приступим к первому этапу их реанимации, будем их отливать удобрениями, опрыскивать специальными препаратами», — отметил глава Центрального района.

Также Виктор Ереклинцев отметил, что со стороны улицы Красная появились деревья, которые высаживали без согласования.

«Там высажены черенки предположительно лип, судя по листьям. У нас появился в районе житель, который высаживает эти черенки. Это так называемое партизанское озеленение, не знаю, как оценивать. Это инициатива жителей района. Мы будем решать, что с ними делать», — сообщает Виктор Ереклинцев.

По поводу деревьев возле оперного театра глава района подчеркнул, что их высаживали в рамках акции, после чего организаторы должны были заключить контракт с администрацией Центрального района по дальнейшему уходу за деревьями. Однако контракт они не заключили, а специалисты района не могут гарантировать качество посадочного материала. Решение по дальнейшей судьбе деревьев будут принимать специалисты.

Вопросы об умирающих деревьях задали и главе Калининского района Сергею Колеснику. Речь шла о яблонях, березах и кедрах на набережной Миасса.

«Яблони и березы, расположенные на набережной, чувствуют себя прекрасно и не собираются умирать. Из 16 высаженных кедров один заболел, приживаемость все-таки 94%. У нас заключен контракт по уходу за всеми зелеными насаждениями, которые были в прошлом году высажены. Идет усиленный уход, перспективы по этому кедру положительные», — сообщил Сергей Колесник.

Глава района отметил, что в июле планируется следующий выезд для того, чтобы проконтролировать состояние деревьев.