Застрявшую на электроопоре сову спасти не удалось

Об этом сообщило Минэкологии Челябинской области

Утром 9 ноября жители «Академ Riverside»в Челябинска опубликовали в паблике видео, как на одном из фонарных столбов застряла сова. Челябинцы тревожились о состоянии птицы и не понимали, как помочь ей освободиться.

В комментариях было сообщение и об обращении в ГУ МЧС по Челябинской области. В ведомстве на запрос ответили, что это не их профиль. На вызов никто не приехал. Спустя какое-то время люди заметили, что птица перестала двигаться.

В пресс-службе Минэкологии вечером 9 ноября подтвердили, что сова погибла.

