Застрявшей в Египте челябинской туристке дадут справку для вылета из страны

Ее паспорт не возвращает клиника

68-летняя челябинка, оказавшаяся в заложниках у египетской клиники, сможет вернуться домой. Для этого женщине необходимо получить справку в консульстве в Каире. Этот документ полностью заменяет паспорт для вылета в Россию, сообщает источник ИА «Первое областное».

Напомним, 68-летняя пенсионерка из Челябинска отдыхала с мужем в Шарм-эш-Шейхе, когда ее срочно прооперировали. Изначально страховая компания гарантировала полную оплату процедур. Но в итоге покрыла лишь 1000 долларов из 7 тысяч, сославшись на «хроническое заболевание». Сама женщина отрицает такой диагноз.

Паспорт пенсионерки клиника не возвращает. Эксперты советуют как можно скорее получать справку и покидать страну.