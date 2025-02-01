Застрять в лифте и не сойти с ума

Челябинцы поделились забавными историями о минутах в замкнутом пространстве

Сегодня, 1 февраля, отмечается День работника лифтового хозяйства. Это праздник тех, кто обслуживает, собирает, устанавливает, чинит и все что угодно делает с лифтами. ИА «Первое областное» делится с читателями несколькими историями о застревании в кабинах и мнением эксперта о том, как себя вести в такой щекотливой ситуации.

Алена любит застревать в лифте

«Только за прошлое лето застревала три раза. Последний раз одна. Было так страшно. Двери закрылись, лифт поехал и резко встал. Почему-то стоял жуткий шум, я судорожно нажимала на кнопку вызова диспетчера. А когда меня освободили, я оказалась между первым и вторым этажами. А еще помню, как застряла в лифте в детстве. У меня были домашние крыски, я решила их выгулять. Взяла с собой, вызвала лифт, и мы благополучно застряли вместе с питомцами. В общем, застревать в лифте — какой-то особый вид развлечения для меня. Обычно я сажусь на пол и глубоко дышу, чтобы не паниковать», — вспоминает челябинка.

Праздничный сюрприз

В день своего 20-летия челябинка Наталья решила купить домой торт-мороженое. С этим лакомством она зашла в лифт, мечтая о скором празднике. Но вдруг в кабине лифта замерцал свет, именинница испугалась и нажала кнопку вызова диспетчера.

«В лифте было жарко, душно. Не знаю, сколько ждала, не засекала, но мороженое начало таять. Чтобы как-то скрасить минуты ожидания, я просто начала его есть», — рассказала Наталья.

Суровая Татьяна

«В детстве застревали часто. Но от того, что баловались. Мальчишки прыгали в кабине в расчете на это. Сейчас тоже случается, что застреваю. Но не паникую совершенно. Стоим и стоим. Подождем. А вот если начнем падать…»

Случай на обеде

«Мы застряли в лифте офисного здания с коллегой. Он начал сильно паниковать, предположил даже, что мы можем остаться здесь навсегда. У меня с собой был пакетик чипсов, я открыл его и спокойно начал хрустеть. „А вдруг нас не найдут“, „А если кабина сейчас упадет“ и — еще хуже — „А если мы опоздаем“, — сетовал коллега и слонялся по лифту. Я попытался объяснить, что мы все-таки в лифте, а не в лабиринте. В какой-то момент лифт тронулся сам и довез до нужного этажа. А чипсы я успел съесть под паническое шоу от коллеги», — рассказал челябинец Андрей.

Что делать, если вы застряли в лифте?

Сохраняйте спокойствие

Первый и самый важный шаг — не паниковать. Лифты имеют системы безопасности, которые делают их довольно надежными.

Нажмите на кнопку вызова «помощь».

Обычно в лифте есть кнопка для вызова службы экстренной помощи. Нажмите на нее, чтобы сообщить о своей ситуации.

Не пытайтесь выбраться самостоятельно

Избегайте попыток открыть двери лифта или выбраться через верхний люк. Это может быть опасно, так как лифт может внезапно сдвинуться.

Управляющий компанией по обслуживанию и монтажу лифтов «Белур» Михаил Горбунов рассказал ИА «Первое областное», что, вопреки мифам, в лифте есть чем дышать.

«Конечно, вентиляция есть, и задохнуться в кабине невозможно. Диспетчер отслеживает работу всех лифтов и сам видит внезапные остановки. Отреагировать на поломку специалисты должны в течение получаса. В освобождении людей из кабины должны участвовать не менее двух человек», — рассказал Михаил Горбунов.

Помните, что застрять в лифте — это неприятная, но не опасная ситуация. А с современными кабинами такие происшествия случаются редко.