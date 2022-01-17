Застройщика на реновацию жилого квартала в Челябинске выберут в апреле 2022 года

После этого мэрия сможет расселить жителей старых домов на Копейском шоссе

В Челябинске началась реализация проектов по комплексному развитию территорий (КРТ). Жители 21 ветхого дома на Копейском шоссе, которые попадают под участок реновации, согласились принять участие в программе, торги мэрия проведет в апреле 2022 года. Об этом 17 января на аппаратном совещании сообщила Надежда Рыльская.

«Мы вступили в стадию реализации проектов по КРТ. Две территории — это нежилая застройка в Советском и Калининском районах, одна — жилая в Ленинском районе. На Копейском шоссе все дома, которые должны были пройти голосования жителей о том, чтобы входить или не входить в КРТ. Все 100 процентов домов приняли решение участвовать в реализации проекта. В течение 90 дней с момента публикации решения должны будем провести торги. Планируем сделать это в апреле 2022 года»,— отметила Надежда Рыльская.

В КУиЗО отмечают, что договоры с победителями торгов на эту территорию будут заключены в апреле-мае 2022 года. После этого начнется работа по расселению аварийных домов на Копейском шоссе.

«В Советском районе мы также работаем по территории (участок рядом со старинным элеватором, возле горсада им. Пушкина. — Прим. ред.). Если все будет благополучно, торги планируем провести не ранее июня 2022 года», — добавила Надежда Рыльская.

Напомним, в апреле 2021 года Заксобрание региона приняло закон о комплексном развитии территории в Челябинской области. Новые правила предусматривают специальные программы сноса и реконструкции не только ветхого жилья, но и морально устаревших зданий. Предполагается, что местные администрации смогут решать, в каких кварталах нужно провести реновацию. Под снос могут пойти на 60% изношенные многоэтажные дома, строения с неисправной канализацией или водоводом, типовые объекты, построенные до 1980 года, садовые дома.

В начале 2022 года администрация Челябинска утвердила документацию о комплексном развитии трех городских кварталов — промзоны за Каширинским рынком, участков на Копейском шоссе и вокруг старинного элеватора возле горсада им. Пушкина. Эти территории было решено отдать под реновацию. Распоряжения мэрии опубликовали на официальном сайте.

Рассказываем, какие дома и коммерческие постройки пойдут под снос, как будут договариваться с собственниками и какие сроки ставят перед застройщиками.