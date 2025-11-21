Застройщика из Магнитогорска заставили вернуть кредиторам 65 миллионов рублей

Жесткие меры судебных приставов вынудили бизнесмена погасить долги перед гражданами и бюджетом

На Южном Урале судебные приставы добились полного погашения гигантской задолженности, которая составляла 65 миллионов рублей. Речь идет о магнитогорском предпринимателе, специализирующемся на строительстве, в отношении которого было возбуждено 28 исполнительных производств. Основную часть долгов составляли средства, взятые в долг у частных лиц, а также непогашенные кредитные и коммунальные платежи, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Чтобы вернуть деньги взыскателям, приставы Орджоникидзевского районного отдела применили к бизнесмену целый арсенал принудительных мер. Ему был запрещен выезд за границу, арестовано имущество и заблокированы счета. Кроме того, на него были наложены исполнительские сборы на сумму свыше 3 миллионов рублей.

Наиболее чувствительной мерой для застройщика стал арест права требования арендной платы. Приставы лишили его дохода от сдачи в аренду собственного нежилого помещения площадью 3400 квадратных метров. Эта точечная мера, по сути, перекрыла бизнесмену финансовый кислород.

Комплексный подход возымел действие. Не выдержав экономического давления, несколько дней назад должник перечислил на счета взыскателей всю требуемую сумму — 65 миллионов рублей. В федеральный бюджет также поступило 3,4 миллиона рублей исполнительских сборов.

На сегодняшний день все ограничения с предпринимателя сняты, а исполнительные производства — окончены. Бизнесмен снова может свободно управлять своими активами, получив суровый, но наглядный урок финансовой дисциплины.