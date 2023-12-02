Заслуженный врач РФ скончался в Магнитогорске после тяжелой болезни

Александру Коновалову был 71 год

В Магнитогорске Челябинской области на 72 году жизни скончался известный врач-хирург и медицинский деятель Александр Коновалов. Он умер после продолжительной болезни, сообщили накануне в пресс-службе горбольницы № 1 им. Г. И. Дробышева.

Александр Коновалов сразу же после окончания в 1975 году Челябинского медицинского института устроился работать в магнитогорскую городскую больницу № 1. На протяжении 49 лет он не только проводил операции, но и внедрял различные нововведения. Например, именно он начал проводить в Магнитогорске операции при раке пищевода и пластические операции на трахее и главных бронхах. И он первым в Челябинской области разработал уникальные методики лечения больных с гнойными заболеваниями легких.

Александр Коновалов владел всеми методами диагностики и оперативного лечения, создал в городе четкую системы оказания консультативной и лечебной помощи, делился своими знаниями и опытом с коллегами и пользовался непререкаемым авторитетом.

Хирург был награжден различными грамотами и благодарственными письмами. А в 2003 году ему было присвоено почетное звание заслуженного врача России.

Коллектив больницы выразил глубокие соболезнования семье и близким Александра Коновалова. Прощание с ним состоится 3 декабря в 11:00 на Советской, 94. Похоронен хирург будет на Левобережном кладбище.