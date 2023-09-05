Заслуженный работник образования стал почетным гражданином Челябинской области

Глава региона вручил южноуральцам государственные и региональные награды

Губернатор Алексей Текслер провел торжественную церемонию награждения жителей Челябинской области различными государственными и региональными наградами. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, из рук главы региона медали и ордена получили 45 южноуральцев и коллектив публичной библиотеки. Также звания почетного гражданина Челябинской области удостоили заслуженного работника системы образования.

«Здесь находятся представители разных профессий. Но всех вас объединяет любовь к своему делу, стремление быть лучше. Все мы сходимся в желании видеть Россию сильной и независимой. Вместе стараемся беречь нашу страну, укреплять ее кадровый, экономический, военный и научный потенциал. Создавать надежное будущее для наших детей, делать более комфортной и защищенной жизнь людей старшего поколения», — заявил Алексей Текслер.

По словам главы региона, единство в общем деле не раз помогало нашему народу выстоять в самых трудных ситуациях. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени получил 21 человек. Это работники промышленных предприятий: ММК, «ММК-Метиз», ЧТЗ, автозавода «Урал» и ОСК.





Еще десять наших земляков были удостоены федеральных званий «Заслуженный врач», «Заслуженный машиностроитель», «Заслуженный металлург», «Заслуженный работник транспорта», «Заслуженный энергетик» и «Заслуженный работник здравоохранения». Также из рук губернатора медали Луки Крымского получили сотрудники городской больницы № 1 Магнитогорска Татьяна Хафизова и Найля Цыганова.

«Сейчас наши врачи, фельдшеры и медсестры с честью выполняют профессиональный и гражданский долг на Донбассе. Мы благодарны этим замечательным людям, искренне переживаем за них. Наши медики — самые отзывчивые и неравнодушные», — отметил глава региона.

Звание почетного гражданина Челябинской области получил председатель Челябинской областной общественной организации ветеранов учреждений начального и среднего профессионального образования Федор Клюев. Он 50 лет своей жизни посвятил системе образования: начал трудовой путь с должности помощника директора ПТУ, а перед заслуженным отдыхом долгое время возглавлял Челябинский институт развития профессионального образования.

Кроме того, почетную грамоту президента РФ получил глава Миасса Егор Ковальчук, а благодарность главы государства была объявлена коллективу Челябинской областной универсальной научной библиотеки и еще двум южноуральцам. Не обошлось и без недавно учрежденных областных наград — медалей «За заслуги перед Челябинской областью» II и III степени. Их вручили Владимиру Богдановскому, Леониду Вершинскому, Вадиму Леонову, Сергею Ульяновскому, Белле и Петру Маркоч.

«Вместе мы переживаем трудности и радуемся победам. Верю, что их на нашем пути будет еще немало. Поздравляю вас с заслуженными наградами! Желаю новых успехов, счастья и всего самого наилучшего», — резюмировал губернатор.