Защитой от агрессивных собак обеспокоились в челябинской школе

Ученик спасался от собак на заборе

Родители и администрация школы № 155 Челябинска всерьез решили сделать путь детей к знаниям безопаснее.

Ученик школы № 155 по пути на занятия 25 сентября был вынужден спасаться от собак на заборе. Об этом нам рассказала мама школьника. Она пояснила, что из-за агрессивных животных дети боятся ходить на уроки.

«Помогите решить вопрос с отловом. Впереди зима, собаки будут агрессивными, будут нападения», — написала женщина.

Она направила в редакцию фото собак, которые напали на ее сына. Судя по фотографии, бирок у животных нет. Значит, в отлове они не бывали.

Этот вопрос беспокоит не только родителей. В администрации школы № 155 нам ответили, что направляли заявки на отлов в ноябре 2023 года. По данному обращению также направлена заявка в ООО «ОСВВ».

Журналист ИА «Первое областное» также обратился в ООО «ОСВВ». В первую очередь, чтобы передать сигнал от родителей и узнать, были ли заявки по данному адресу. Ответ на журналистский запрос пока не поступил.