«Защитница и заступница»: челябинцы идут поклониться мощам Матроны Московской

Святыня пробудет на Южном Урале до 28 сентября

В Свято-Симеоновский кафедральный собор прибыли мощи блаженной Матроны Московской. С самого утра прихожане встают в очередь, чтобы приложиться к святыне и попросить о самом сокровенном. С места событий передает журналист Первого областного информагентства.

«Имя святой блаженной Матроны нам дорого. Это одна из тех святых новейшего времени, которая пользуется безусловным всенародным почитанием. И так было еще при ее жизни. Жизнь Матроны была исполнена невероятными трудностями, и сама она как человек претерпевала невероятные лишения. Вместе с тем это укрепляло ее великую веру. Еще при жизни люди приходили к ней, потому что получали реальную помощь», — рассказывает секретарь Челябинской епархии Русской православной церкви Игорь Шестаков.

Среди прихожан и Елена Маштакова, которая всегда ждет прибытия мощей в Челябинск. Ей они не раз помогали в личных обращениях.

«Когда привозят мощи в храм, я обязательно прихожу. Матрона — потрясающая святая. Она наша современница, которая ушла не так давно. Она близка. Она защитница и заступница. Своим внутренним зрением она всех нас видит, любит и охраняет», — рассказывает Елена.

По прибытии святыни митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил Божественную литургию. В центре храма установили ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской и ее святой образ.

«Я приходила все время, когда их привозили, и к мощам Матроны, и к Николаю Чудотворцу, он мне исцеление дал. К Матроне я тоже обращалась с проблемами со здоровьем, слезно просила исцеления, плакала, нужно было операцию сложную делать, я очень боялась. Дома стояла потом на коленях, плакала, операция прошла очень быстро и успешно. Матронушка помогла тогда. Обращаюсь в молитвах к ней всегда, прошу помощи», — рассказывает Людмила Белозерова.

Ковчег с частью мощей блаженной старицы будет находиться в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска с 16 по 28 сентября. Все это время прихожанам в храме будут помогать волонтеры.

«Здесь, конечно, сталкиваешься с различными историями людей, которые приходят за помощью, некоторые приходят со своим горем. И хочется, чтобы у всех было все хорошо, чтобы по молитвам Матроны Московской у них все наладилось», — отмечает волонтер Алена Дедова.

О чудесах Матроны Московской читайте в отдельном материале.