Защитник «Трактора» вместе с женой посетил приют для диких животных в Челябинске

Супруга хоккеиста рассказала об этом в соцсетях.

Пока защитник ХК «Трактор» Ник Бэйлен находится в списке травмированных игроков, он занимается полезными и добрыми делами. 23 ноября вместе со своей женой Шелби, которая не так давно прилетела в Челябинск, он посетил приют диких животных «Спаси меня» известного зоозащитника Карена Даллакяна. О своих впечатлениях от увиденного жена хоккеиста рассказала в «Инстаграме».

«Сегодня посетили приют «Спаси меня» и узнали об удивительном деле — спасении этих замечательных раненых и подвергшихся насилию животных», — написала Шелби Бэйлен.

К слову, чета Бэйлен в числе последних смогла увидеть леопарда Еву и льва Симбу, которых уже на текущей неделе отправят на родину — в Танзанию. Также они «пообщались» с тигром Гектором и пумой Атосом.

Напомним, что в приюте «Спаси меня» живут еще рысь, волк, лиса, хищные птицы, дикобраз, нутрии, лебеди, куры, утки, кролики, собаки и копытные животные. К слову, посетить приют может любой желающий.