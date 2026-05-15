Защита от комаров может спасти от опасных болезней

На юге России фиксируются случаи заражения от насекомых

Комары не только мешают отдыхать, но и могут переносить опасные болезни, в том числе лихорадку Западного Нила и малярию. В России риск заражения ниже, чем в странах Африки, однако из-за потепления климата такие случаи все чаще фиксируют на юге страны. В ИА «Север-пресс» рассказали, как защититься от назойливых насекомых.

На даче обработку участка лучше начинать уже весной, чтобы уничтожить личинки комаров. Особое внимание стоит уделить искусственным водоемам, а также местам, где скапливается лишняя влага: их лучше осушить. В квартирах подход похожий — нужно следить за сухостью в подвалах, при необходимости требовать дезинсекцию от управляющей компании, ставить москитные сетки на окна и не переливать комнатные растения.

Самыми популярными средствами защиты остаются аэрозоли, браслеты и фумигаторы. Они действительно отпугивают комаров, но у них есть минусы: резкий запах, возможная токсичность при неправильном использовании, а браслеты работают слабо из-за небольшой зоны действия. Поэтому детям и беременным такие средства лучше применять с осторожностью.

Помогают и более простые способы. Комаров отпугивает дым от мангала, костра или специальных шашек, но в этом случае человек сам оказывается в дыму. Неплохой натуральной альтернативой могут стать ветки хвойных деревьев — их запах тоже не нравится насекомым.

Есть и природные запахи, которые комары не переносят: гвоздика, хвоя, мята, базилик, тимьян, шалфей, бархатцы, лимон и табак. Такие методы безопасны, но действуют только на небольших территориях и при сильной концентрации запаха.

Если нужна более серьезная защита, можно использовать ультрафиолетовые ловушки, электрические мухобойки, ультразвуковые отпугиватели и газовые ловушки с углекислым газом. Но такие устройства стоят недешево — от 7—8 тысяч рублей. Газовые ловушки имитируют дыхание человека и могут работать на площади до нескольких тысяч квадратных метров.