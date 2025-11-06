Зарплаты топ‑менеджеров в Челябинской области с начала года выросли на 3%

Регион занимает второе место на Урале по числу вакансий для руководителей

Челябинская область вошла в число двух регионов Урала, где по итогам третьего квартала 2025 года выросли зарплаты топ-менеджеров. Как сообщает пресс-служба рекрутинговой платформы hh.ru, медианное предложение для руководителей в регионе составляет 125,7 тысячи рублей, что на 3% выше показателей начала года.

По объему спроса на управленческие кадры Челябинская область уверенно занимает второе место в Уральском федеральном округе, уступая только Свердловской области. На ее долю приходится 26% от 3,2 тысячи всех открытых вакансий для руководителей среднего и высшего звена.

«Почти половина предложений для руководителей этой осенью — это вакансии начальника производства, что особенно актуально для промышленного региона. Также бизнес активно ищет коммерческих директоров и руководителей филиалов», — отмечается в исследовании.

Среди ключевых навыков, востребованных у южноуральских работодателей, лидируют управление командой, развитие персонала и стратегическое мышление.