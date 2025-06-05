Зарплаты бюджетников Челябинской области увеличат с 1 июля

Сумма вырастет на 6%

Бюджетникам в Челябинской области на 6% увеличат зарплаты с 1 июля. Такое заявление губернатор Алексей Текслер сделал во время обращения к депутатам Законодательного собрания 5 июня.

«Сегодня хочу озвучить, что в бюджетном секторе с 1 июля мы поднимаем заработные платы еще на 6%, что вместе с четырехпроцентным январским повышением обеспечит рост на 10%. Это соответствует нынешним прогнозам по инфляции и даже их опережает», — сказал глава региона.

Алексей Текслер отметил, что по итогам 2024 года Челябинская область вошла в число лучших регионов страны по росту реальных (с учетом инфляции) зарплат и реальных среднедушевых доходов граждан. В этом большая заслуга всех по-настоящему ответственных работодателей, социальных партнеров и профсоюзов, подчеркнул губернатор.