35 тысяч рублей на руки получает средний челябинец

Зарплата работников в Челябинске снизилась в сравнении с прошлым годом.
Аналитики компании Headhunter посчитали среднюю зарплату челябинцев. Оказалось, что за год она существенно упала. Однако некоторым сферам все же удалось удержаться на уровне и даже пойти в рост. Общая оплата труда в Челябинске ниже, чем в соседних крупных городах.
Целый год челябинцы работали не покладая рук, чтобы в декабре узнать страшную новость: заработная плата неминуемо понижается. Подобные изменения затронули почти все сферы, но некоторым «повезло» особенно. Например, работники сферы строительства и недвижимости стали получать меньше на 38 процентов, а работники сферы продаж — на 21 процент. Менеджеры попали в эту же категорию, их зарплата снизились на 10 процентов.
— Для этой аналитики мы посмотрели среднее арифметическое вознаграждение в самых популярных профессиональных сферах и сравнили цифры с точно такими же данными прошлого года. Несмотря на то, что весь год у нас держится тенденция к снижению зарплат, в целом по Челябинску средний уровень зарплаты находится на уровне 35 000 рублей,— рассказала сайту «Первый областной» руководитель пресс-службы Headhunter Урал Ольга Гибадуллина.
Средний показатель зарплаты остался на приемлемом уровне, потому что работники некоторых сфер все же стали получать больше. Например, зарплата маркетологов и рекламистов увеличилась на 12,5 процентов. В сфере информационных технологий также стали получать больше — на 7 процентов. Но средний уровень зарплаты в Челябинске все же ниже, чем в других городах. Соседи из Перми, Тюмени и Екатеринбурга получают больше на 2, 3 и 7 тысяч рублей соответственно.
Фото: ngs.ru