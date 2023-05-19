Заразившиеся гепатитом А в кафе «Дархан» смогут потребовать компенсацию

С иском в суд вышел Роспотребнадзор по Челябинской области

Роспотребнадзор подал иск в Центральный районный суд города Челябинска о защите группы потребителей, которые заболели гепатитом А после обеда в кафе «Дархан», рассказала ИА «Первое областное» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

«После того как суд подтвердит вину организации, пострадавшие смогут потребовать компенсацию материального и морального вреда. Они смогут сослаться на иск Роспотребнадзора и подать частные иски в суды уже по месту своего жительства»,

— пояснила Светлана Лучинина.

Подобные прецеденты в Челябинской области уже были. В последний раз компенсации получали южноуральцы, которые заразились сальмонеллезом.