«После того как суд подтвердит вину организации, пострадавшие смогут потребовать компенсацию материального и морального вреда. Они смогут сослаться на иск Роспотребнадзора и подать частные иски в суды уже по месту своего жительства», — пояснила Светлана Лучинина.
Подобные прецеденты в Челябинской области уже были. В последний раз компенсации получали южноуральцы, которые заразились сальмонеллезом.
Напомним, после обеда в кафе «Дархан» гепатит А подхватили несколько десятков южноуральцев. Всем им пришлось лечиться в стационаре, а потом проходить реабилитацию. Компенсация позволит людям вернуть деньги, потраченные на лекарства. Кроме того, они могут заявить о моральных страданиях, так как почти на месяц были выбиты из привычной жизни и были вынуждены отказаться от своих планов.
Ранее по факту заражения посетителей кафе «Дархан» в Челябинске вирусным гепатитом А возбуждено уголовное дело.
Напомним, во время новогодних праздников девять человек оказались в больнице с гепатитом А, после того как пообедали в «Дархане». Позднее областное управление Роспотребнадзора сообщило о случаях заражения гепатитом, связанных с продукцией двух точек общепита. Спустя неделю число госпитализированных с желтухой челябинцев возросло до 50 человек.