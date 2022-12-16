Южноуральские города Снежинск, Озерск и Трехгорный присоединились к марафону помощи Росатома для сотрудников Запорожской АЭС и жителей Энергодара. Первые машины с гуманитарным грузом из нашего региона будут отправлять уже на следующей неделе, сообщает пресс-служба госкорпорации «Росатом».
«Выделено пять городов-хабов, куда свозятся вещи со всей страны. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург и Красноярск. Знаю, что гуманитарные акции проходят и в городах „Росатома“ — Трехгорном, Глазове, Северске и многих других. От всей души надеюсь, что вы примите в них участие. В конце этой недели первая партия собранных вещей уже отправится в Энергодар», — рассказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
В список вещей первой необходимости вошли теплые вещи, пледы, шапки, шарфы, книги, канцелярские товары, детские игрушки, настольные игры и спортинвентарь. Кроме того, сотрудники ГК «Росатом» могут сделать денежные пожертвования в помощь коллегам из Энергодара. О марафоне помощи в Росатоме было объявлено 12 декабря, и всего за 5 неполных дней удалось собрать более 42 млн рублей.
Добавим, что ранее из Копейска в Донецкую область отправили 580 сладких подарков для детей. Новая партия гуманитарной помощи отправилась в Ясиноватую.
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