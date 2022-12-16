«Запретки» Челябинской области собирают гуманитарную помощь для Энергодара

Снежинск, Озерск и Трехгорный присоединились к благотворительному марафону

«Выделено пять городов-хабов, куда свозятся вещи со всей страны. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург и Красноярск. Знаю, что гуманитарные акции проходят и в городах „Росатома“ — Трехгорном, Глазове, Северске и многих других. От всей души надеюсь, что вы примите в них участие. В конце этой недели первая партия собранных вещей уже отправится в Энергодар»,

— рассказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.