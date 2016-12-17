Запрет на проезд по федеральной трассе на границе Челябинской области снят

Ограничение движения действовало около 12 часов.
Главное управление МЧС Оренбургской области сообщило о возобновлении движения на трассе
Сегодня в 10:30 по Челябинскому времени на участке дороги Оренбург — Орск — Шильда — граница с Челябинской областью с 170 по 260 километр был снят запрет на движение автотранспорта. Соответствующий приказ был подписан Главным управлением дорожного хозяйства Оренбургской области. Запрет действовал одиннадцать с половиной часов.
— К работам всего привлекалось 65 человек и 36 единиц техники, в том числе от МЧС России по Оренбургской области 18 человек и 6 единиц техники. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», сотовая связь «112» со всех мобильных операторов, — передает ГУ МЧС Оренбургской области.
Трасса была закрыта в 23 часа 19 декабря.
Напомним, в прошлом году на этой оренбургской трассе в снежном буране встали 30 автомобилей. В них находился 81 человек. Один из них скончался. Он попытался самостоятельно добраться до других автомобилистов, но потерял ориентиры в условиях нулевой видимости. Врачи установили, что смерть наступила от переохлаждения. СК начал проверку, а местные жители заявили о бездействии МЧС и местных властей.
Фото: hibiny.com