Временно запрещены многодневные походы в национальный парк «Зигальга»

На территории Катав-Ивановского района введен особый противопожарный режим

Администрация национального парка «Зигальга» утром 6 апреля опубликовала предупреждение о том, что многодневные походы по национальному парку «Зигальга» запрещены.

Причина — сухая и необычно теплая для апреля погода. В связи с такими погодными условиями на территории всего Катав-Ивановского района Челябинской области введен особый противопожарный режим.

«Во время однодневных путешествий разрешается передвигаться только по маркированным тропам и разводить костры только на специально оборудованных кострищах», — говорится в сообщении администрации парка.