/ Нацистская символика на канализационном люке возмутила челябинцев

С запрещенным символом разобралась прокуратура Курчатовского района.

По требованию прокурора Курчатовского района дорожные службы города устранили крышку люка с запрещенной символикой — оборотной свастикой. Она была нанесена на крышку канализационного люка около дома № 12 по улице Ворошилова.

Указанная крышка люка является составной частью смотрового колодца ливневой канализации, которая включена в реестр муниципального имущества города Челябинска и передана МБУ «Управление дорожных работ г. Челябинска» по договору безвозмездного пользования, в соответствии с которым учреждение обязано содержать указанные объекты. Нарушения законодательства в виде публичного демонстрирования нацистской символики стали возможны ввиду недобросовестного отношения к исполнению своих обязанностей должностных лиц МБУ «Управление дорожных работ г. Челябинска», что повлекло за собой нарушение прав и интересов граждан. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Прокуратура района вынесла директору учреждения представление о нарушении закона, после чего крышка люка была заменена. Однако местных жителей, все же успевших заметить запрещенный символ, сам факт ее присутствия на крышке возмутил.

Четко. И сколько это пробыло на люке? А главное, чем думали ее «создатели»? Все понимаю, но это уже перебор, как мне кажется. Дальше что, маленькие Гитлеры? — написал в соцсетях один из горожан.

Впрочем, оказались согласны с этим мнением не все челябинцы.

Если искать везде злой умысел… А так, ярга как ярга, ничего криминального. Нужно просто проще быть. — отметил в одной из челябинских групп «ВКонтакте» подписчик.

Добавим, согласно статье 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» под экстремисткой деятельностью понимается пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.