Заповедник «Аркаим» подготовил передвижную выставку находок из детских погребений

Первыми ее увидят жители Южноуральска

Передвижная выставка «Маленькие предки», подготовленная сотрудниками заповедника «Аркаим», отправится в путешествие по Челябинской области. Первыми ее увидят жители Южноуральска. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает пресс-служба заповедника.

Выставка «Маленькие предки» рассказывает о жизни детей на Южном Урале в эпоху бронзы. В экспозиции 94 предмета, найденные в детских погребениях на территории Брединского и Пластовского районов, в основном это игрушки, украшения и керамика.

«Один из самых интересных предметов выставки — это изделие из рога, поверхность которого покрыта орнаментом. Возможно, это рукоять орудия, заготовка для музыкального инструмента типа флейты либо инструмент для изготовления браслетов», — говорит начальник экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника «Аркаим» Валентина Милованова.

В городском краеведческом музее Южноуральска выставка будет работать с 27 марта до середины июня.

Еще два выставочных проекта с находками последних лет откроются в музее Аркаима в течение сезона: один расскажет об исследовании поселения Александровская плотина, расположенного на месте туристического лагеря, второй продемонстрирует итоги разведочных работ.