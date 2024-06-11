«Запоминают до 50 маршрутов»: в Челябинской области живут 13 собак‑поводырей

Очередь на хвостатых помощников достигает двух лет

На Южном Урале живут 13 собак-поводырей. Узнать их можно по красному кресту на шлейке и человеку, который следует за собакой с тросточкой или без. Почему хвостатым поводырям разрешается ходить без намордника, можно ли гладить такую собаку и нужно ли уступать ей дорогу, рассказали сами незрячие. Активисты Челябинской областной общественной организации Всероссийского общества слепых провели открытую лекцию для челябинцев.

Челябинец Артем Мартынов практически ослеп в институте: на обоих глазах стремительно развилась глаукома, и сегодня 33-летний мужчина видит только цветные пятна вместо предметов и вместо людей.





Несмотря на серьезный диагноз, Артем решил, что не станет обузой для общества, а его жизнь останется полноценной. Артем работает массажистом, без сопровождения ходит по городу и сам гуляет с двумя маленькими детьми.

«Знаю, что люди в недоумении. Как это: он слепой и один гуляет с коляской? Только я не один. Рядом со мной собака, которая помогает проложить нужный маршрут и предупреждает меня об опасности», — рассказывает Артем.

Первым поводырем для Артема был лабрадор Марфа. По иронии судьбы собака ослепла и у нее обнаружили рак — ее пришлось усыпить. После этого Артем долго находился в подавленном состоянии, но в итоге решился принять в семью нового поводыря. Зафар с Артемом уже два года. У второй собаки другой характер, привычки, но свою работу поводыря пес выполняет безукоризненно — так его обучили в особой собачьей школе.





Российская школа подготовки собак-проводников находится в деревне Черное в Подмосковье. Каждой собаке, прошедшей здесь специальную подготовку, выдают паспорт международного образца.





На обучение берут собак двух пород: лабрадоров и немецких овчарок. Лабрадоры учатся гораздо быстрее и от природы неагрессивны, оттого ценятся больше овчарок.

«Во время воспитания собаки проходят несколько этапов выбраковки. Из десяти до конца обучения дойдут примерно четыре собаки. Из-за этого очередь на таких поводырей иногда достигает двух лет», — рассказывает специалист по реабилитации Всероссийского общества слепых Челябинской области, руководитель клуба владельцев собак-проводников Челябинской области «Хвостатый провожатый» Надежда Завей-Борода.

Сначала щенков отправляют в собачий детсад. Они лазят по горкам, играют и привыкают к разным звукам, например включенного радио и телевизора. В возрасте полугода их выводят на улицу — в люди. Если собака не проявляет агрессии к окружающим, первый тест пройдет. Если не реагирует на котов — пройден второй. И так далее.

Дальше собаку учат помогать незрячему человеку. Главное правило — она должна всегда находиться слева от человека. И ни в коем случае не брать угощение от посторонних людей. Намордник такие собаки не носят, так как незрячие могут выронить что-то на землю — собака это должна поднять.





Так как поводыри безобидны, их можно гладить. Но лучше всего это делать, когда незрячий сидит и с разрешения самого хозяина. Иначе пес отвлекается от маршрута. А расступаться во время движения, если вы видите человека с собакой, совсем не обязательно. Поводырь сам обходит препятствия и ведет за собой человека.

«Собаки-поводыри запоминают до 50 маршрутов. Уже в дороге они предупреждают хозяина о ступеньках, сужении тротуара и других особенностях дороги. Если хозяин не обследует те же ступеньки тростью, собака сядет и не сдвинется с места», — рассказывает Надежда.

Обучить всему этому пса в домашних условиях практически нереально.

Получить собаку-поводыря сегодня могут инвалиды первой и изредка второй группы. Пес считается средством реабилитации и поэтому должен быть вписан в индивидуальную карту реабилитации инвалида. Собаку дают бесплатно. Кроме того, инвалиды первой группы получают компенсацию на содержание пса в размере 32 тысяч в год.

«Раз в год собаку проверяют. Если она содержится в плохих условиях, ее могу забрать и передать другому. В Челябинске такие случаи уже были. Один хозяин относился к псу агрессивно, другой просил милостыню с собакой — это недопустимо», — замечает Надежда.





Однако чаще всего даже после того, как собака «выйдет на пенсию» и перестанет получать компенсацию, незрячие оставляют ее себе.

«Собака становится ребенком, другом. Она многим жертвует ради тебя. И отказаться от нее — как предать», — добавляет хозяин Зафара.

Чтобы собаки были настроены на работу, еще в питомнике их стерилизуют. Позже псы получают различные профзаболевания: так как собакам все время приходится тянуть хозяина, у них может развиться позвоночная грыжа. Они действительно жертвуют своим здоровьем.

Собаки-поводыри появились в Советском Союзе после Второй мировой войны. Санитарных собак, собак-минеров, которые имели опыт работы на фронте, переучивали для помощи потерявшим зрение ветеранам. Сейчас на Южном Урале в очереди за собакой-поводырем стоят несколько ветеранов СВО.