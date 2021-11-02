«Заполнила анкету на „Госуслугах“ за 10 минут»: Светлана Калимуллина — о переписи населения

Важно, чтобы в переписи приняла участие молодежь региона

Перепись населения проходит по всей стране с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Жителей Челябинской области призывают принять участие и заявить о себе.

«Пройти перепись — это история про то, как маленький шаг может изменить многое. Я заполнила анкету на „Госуслугах“ и потратила на это не больше 10 минут. Сделать это — ответственность каждого человека, чтобы все понимали, как мы живем. Все наши данные позволят собрать общую картину о том, сколько нас, какие мы и что у нас за потребности. То, насколько честно мы расскажем о себе, образовании, семейном положении и условиях проживания, определит, какие программы помощи населению разработают потом в правительстве», — отметила начальник ГУ молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина.

Перепись важно пройти молодым людям.

«Работая с сельскими территориями, понимаешь, насколько важна перепись населения. Ведь порой сложно оценить реальное количество людей, проживающих на территории. К тому же перепись отражает не только общую статистику населения, но и экономические, миграционные, культурные и национальные процессы. Переписаться сейчас можно очень быстро и удобно, используя портал „Госуслуги“. Тебе не нужно подвергать риску себя и остальных в сложный пандемийный период», — считает председатель Челябинского регионального отделения Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» Владислав Уланов.

Перепись можно пройти не только лично, но и удаленно.

«Мы считаем перепись населения важным событием в жизни любого государства, благодаря чему учитываются различные интересы людей, условия их жизни и потребности. Это и сбор информации о развитии молодежи в регионе, который позже позволит понять, сколько нас и каких программ поддержки и развития не хватает. Отметим, что сам формат переписи стал очень удобным. Принимая в условие все события ковидного времени, формат, где пройти перепись можно онлайн, будет самым безопасным и оптимальным для граждан», — прокомментировали в команде Челябинской региональной молодежной общественной организации поддержки инициатив «Молодежная палата».

Напомним, ИА «Первое областное» собрало всю актуальную информацию о том, когда проводят перепись, для чего это нужно, какими способами можно переписаться, на какие вопросы предстоит ответить, как отличить переписчика от мошенника, а также когда появятся результаты переписи.

В Челябинской области перепись населения идет полным ходом. Над созданием точной статистики трудятся более семи тысяч человек: инструкторов, контролеров и переписчиков. Они опрашивают жителей и дежурят на стационарных участках. По данным Росстата, в регионе переписано уже около 50% жителей. Один из районов-передовиков по сбору данных — Сосновский. Там побывал и увидел весь процесс сбора статистики корреспондент ИА «Первое областное».