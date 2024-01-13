Заполненных мусором контейнерных площадок в Челябинске становится все меньше

Ситуация по вывозу ТКО находится на постоянном контроле

Сегодня, 13 января, замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов проверил состояние контейнерных площадок на территории Советского района месте с главой района Владиславом Макаровым и представителем регионального оператора «Центр коммунального сервиса». По его словам, ситуация в районе остается напряженной, в целом же в городе переполненных площадок стало гораздо меньше, передает пресс-служба администрации города.

«К сожалению, на территории Советского района ситуация остается непростой. На сегодняшнее утро мы фиксируем порядка 50 проблемных контейнерных площадок. Тому есть, конечно, и объективные причины — особенности застройки. Но фиксируем и затруднение проездов из-за некачественной очистки, и особенно много фактов блокирования личным автотранспортом»,— сообщил Александр Астахов.

Он уточнил, что вся информация о блокировках машинами подъездных путей передается в административную комиссию для назначения штрафов, а управляющие компании совместно с подрядчиками районной администрации и ЦКС проводят расчистку подъездных путей.