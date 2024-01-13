Сегодня, 13 января, замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов проверил состояние контейнерных площадок на территории Советского района месте с главой района Владиславом Макаровым и представителем регионального оператора «Центр коммунального сервиса». По его словам, ситуация в районе остается напряженной, в целом же в городе переполненных площадок стало гораздо меньше, передает пресс-служба администрации города.
«К сожалению, на территории Советского района ситуация остается непростой. На сегодняшнее утро мы фиксируем порядка 50 проблемных контейнерных площадок. Тому есть, конечно, и объективные причины — особенности застройки. Но фиксируем и затруднение проездов из-за некачественной очистки, и особенно много фактов блокирования личным автотранспортом»,— сообщил Александр Астахов.
Он уточнил, что вся информация о блокировках машинами подъездных путей передается в административную комиссию для назначения штрафов, а управляющие компании совместно с подрядчиками районной администрации и ЦКС проводят расчистку подъездных путей.