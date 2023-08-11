Запланировано отключение светофоров на двух перекрестках в Челябинске

Об этом сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства города

Сегодня, 11 августа, будут отключены светофоры на перекрестках в Тракторозаводском и Калининском районах.

«11 августа с 10:00 отключат светофор на перекрестке улиц Университетской Набережной и Наркома Малышева. С 13:30 перестанет работать светофор на пересечении улиц Университетской Набережной и Академика Макеева. С 10:00 до 18:00 светофоры не будут работать на перекрестках улиц Комарова с Салютной и Героев Танкограда», — пояснили в комитете дорожного хозяйства.

Отключения будут производиться для плановых ремонтных работ. Водителей и пешеходов просят быть внимательными.