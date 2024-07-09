Запаса льготных лекарств в Челябинской области хватит на семь — десять месяцев

Евгений Ванин объяснил перебои с поставками препаратов

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин стал гостем студии Центра управления регионом и объяснил перебои с лекарствами для льготников.

По словам Ванина, многие зарубежные фармкомпании ушли с российского рынка и сейчас они направляют письма по регионам с предупреждением о прекращении поставок разных лекарств. Минздрав Челябинской области еженедельно составляет перечень дефектурных препаратов, которых нет на рынке, и просит больницы оперативно менять назначения, предлагать пациентам аналоги, в том числе отечественного производства.

«Только в 2022 году в России были зарегистрированы около 1,5 тысячи аналогов лекарственных препаратов отечественного производства, в 2023 году — еще 520. И эта работа на уровне всей РФ будет продолжена. А рекомендация пациентам одна — плотно работать с лечащим врачом, с медицинской организацией. На случай ухода препарата с рынка или задержек с его закупкой каждый пациент должен знать подходящий ему препарат замены», — заявил Евгений Ванин.

Заместитель министра добавил, что глобальной проблемы отсутствия лекарств в Челябинской области нет. По федеральным льготникам сформирован запас препаратов на десять месяцев, по региональным — на семь.

Минздрав уже отрабатывает новые схемы общения с медицинскими организациями, которые позволят больницам оперативно заказывать для своих льготников препараты замены. То же самое, по словам Ванина, касается и расходных материалов к помпам, ланцетов, которые необходимы для людей с диабетом.

«Губернатор отслеживает эту тему. Мы докладываем ему напрямую, и Алексей Леонидович всегда нас слышит, идет навстречу. Объем финансирования на покупку льготных лекарств постоянно растет. Так, в 2024 году финансирование федеральных льготников со стороны области увеличено на 19,6%. Это делает препараты доступными», — заметил Ванин.

По данным Минздрава области, региональной льготой на лекарства сегодня пользуются более 200 тысяч южноуральцев, еще более 20 тысяч жителей области получают лекарства по федеральной льготе.