Западный циклон принесет в Челябинскую область похолодание

В регион вернутся ночные минусовые температуры

В Челябинской области уже который день сохраняется непривычно теплая для марта погода: сегодня, например, в регионе температура поднялась до +18 градусов. Однако практически летнее тепло уже скоро сменится прохладной погодой, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в челябинском Гидрометеоцентре.

«Мы ожидаем похолодание в ближайшие дни. С запада к нам подойдет циклон, который принесет небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег. И уже со вторника на среду будет похолодание. Но, конечно, не экстремальное. Ночные температуры опять будут отрицательными, дневные — повышаться до плюс 5—7 градусов»,— рассказала начальник отдела метеопрогнозов областного Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

По предварительным данным, в ночь на среду в регионе температура опустится до −2 градусов, в ночь на четверг похолодает до −7 градусов. Дневные температуры ожидаются в пределах от +3 до +8 градусов.

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